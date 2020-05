Il Pietra Ligure comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Generale a Luca Filadelli. Ecco il comunicato ufficiale della società ponentina:

«L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver affidato a partire da oggi 22/05/2020 l’incarico di Direttore Generale a Luca Filadelli. Luca, già nostro Direttore Area Tecnica nella stagione appena conclusa, nonostante la giovanissima età si distingue nel territorio come uno dei più promettenti dirigenti in circolazione, infatti già da diversi anni è conosciuto per le sue precedenti esperienze vissute

a livello di club nell’A.S.D. Albenga 1928 e a livello federale nella L.N.D. Liguria.

Con la nomina di Luca Filadelli alla Direzione Generale, la nostra società riafferma la volontà di mantenere elevato il livello di competenza e futuribilità già intrapreso nelle precedenti stagioni».