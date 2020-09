PIETRA LIGURE, DUE OPERAZIONI IN ENTRATA: PRESI ROSSI E SZERDI. Il Pietra Ligure ufficializza l’innesto di due nuovi giocatori in rosa per la stagione 2020/21: Fabio Rossi e Santiago Szerdi saranno a disposizione di mister Pisano. Ecco il comunicato ufficiale della società ponentina: