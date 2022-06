Colpo di mercato per il PIEVE LIGURE.

In settimana la società aveva affidato il ruolo di DS a MARCO LUCIANI. E oggi ecco il primo colpo di mercato con MARCO CHINCHIO portiere di 33 anni con esperienze importanti con Nocerina e Casale in Serie C, Sestrese in Serie D.

Poi Casarza in Promozione, Arenzano e ALASSIO in Eccellenza.

Nel prossimo campionato CHINCHIO difenderà la porta del PIEVE LIGURE in 1ª Categoria.

Felice per l’arrivo anche Mister ANGELO SORBELLO che avrà a disposizione un Top Player per la categoria.