Il Pieve tessera un nuovo allenatore/giocatore: TOMMASO IMPERATO che da portiere dice: “Qui per dare una mano”

Il Pieve Ligure dà il benvenuto a Tommaso Imperato, nostro collaboratore ed ex giocatore di Athletic, Pieve e Ruentes. Queste le altre dichiarazione del portiere che aveva iniziato la stagione tra le fila della RUENTES, squadra di prima Categoria Girone B:

“Lo dovevo al Presidente Poroli, per me è come se fosse un secondo papà. Gli ho detto di no due volte in passato e, con il senno di poi, avrei fatto meglio a seguire i suoi consigli. Allenerò i portieri del settore giovanile e, se servirà, darò una mano come giocatore fino alla fine della stagione”.