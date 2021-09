Il Ligorna alimenta la sua linea verde in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo le firme di Donaggio, Scannapieco, Raja, Cirrincione, Bacigalupo, Aladje e Orlando in arrivo quattro giovani calciatori: Andrea Brunozzi, Lorenzo Garbarino, Alessio Garbarino e Alessandro Tedesco.

Andrea Brunozzi, Lorenzo Garbarino e Alessio Garbarino sono rispettivamente classe ’01, ’02 e ’02, tutti ex Virtus Entella. Alessandro Tedesco invece classe ’02, ex Triestina. Un poker di giocatori dunque utili dal punto di vista della linea verde tracciata in questi anni dai Biancoblù.

La società si augura che tutti e quattro i giocatori si tolgano grandi soddisfazioni in questa stagione di Serie D.

Ufficio Stampa SCD Ligorna 1922