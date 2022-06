PONDACO SUL MERCATO

Stefano Pondaco è ufficialmente sul mercato.

Dopo l’ultima stagione che lo ha visto protagonista tra ALASSIO (dove ha ricoperto anche l’incarico di Vice) e VALLESCRIVIA, Pondaco, 33 anni Difensore scuola SAMPDORIA, ha deciso che non rinnoverà con il club Valligiano.

IlÌ calciatore dopo giocato tra i professionisti vestendo le maglie d Portogruaro, Mantova, Virtus Entella e Lucchese era sceso in serie D giocando con Sestri Levante, Fezzanese, Ligorna, Rapallo, Alassio e Vallescrivia.

Ad inizio della stagione 2021/22, con entusiasmo, aveva abbracciato il progetto Alassio che prevedeva di far crescere i giovani atleti disputando un campionato impegnativo come è quello di Eccellenza.

Pondaco cerca una sistemazione che gli permetta anche di poter svolgere il ruolo di allenatore all’interno delle giovanile del club per cui andrà a giocare.