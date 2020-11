Il Pontecarrega calcio comunica che continuerà con la sospensione degli allenamenti di squadra fino al 27 Novembre. In attesa della riunione con il Presidente Ivaldi e le altre società di seconda categoria.

Rimaniamo in attesa delle disposizioni della Federazione sulla ripresa della attività agonistica e dell’inizio del campionato e della coppa Liguria.

Sperando in una modifica del protocollo e di una ripresa degli allenamenti collettivi per riprendere le nostre sane abitudini sportive e sociali del nostro magnifico gruppo. Auguriamo pronta guarigione ai nostri giocatori colpiti dal Covid ed al nostro Presidente Luigi Zafferani. A cui siamo particolarmente vicini in questo momento difficile e lo aspettiamo presto nuovamente al campo.

