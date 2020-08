PRA FC: IL PUNTO SUL MERCATO DELLE PIOVRE. In Prima Categoria c’è una nuova realtà: il Pra F.C. (ex Progetto Atletico). La dirigenza delle “piovre” sta costruendo la rosa per la prossima stagione di Prima Categoria, che sarà guidata da mister Odescalchi. La squadra si radunerà al “Baciccia-Ferrando” il 24 agosto alle ore 20:00. Ecco tutte le trattative concluse e i giocatori confermati (Progetto Atletico) dal Pra sino ad oggi (fonte: profilo Instagram e Facebook della neo società):

Manuel Conti Charles

«La A.s.d Pra’ F.C. è lieta di annunciare di aver tesserato per la nuova stagione il classe 2000 Manuel Conti Charles, ex stella del settore giovanile del Genoa e vice campione del mondo degli under 15 in Inghilterra quando il Genoa perse la finale ai rigori.

Manuel è pronto a rilanciarsi dopo aver recuperato due brutti infortuni, il D.g. Paolo Adamo è sicuro del fatto che per Manuel sarà l’ambiente giusto dove troverà la serenità per fare bene quello che meglio gli riesce da sempre.

Il presidente e tutta la dirigenza danno un caloroso benvenuto a Manuel augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni e gratificazioni».

Mattia Buzzanca

«Ci sarà Mattia Buzzanca a difendere i pali del Pra’ Fc, è ufficiale la firma che mette a disposizione del Mister Odescalchi l’ex giocatore dell’A.c.d Mele. Il presidente e tutta la società da il benvenuto al nostro Mattia»

Christian Gatto

«Ufficiale, Christian Gatto e il nuovo attaccante del Pra’ Fc, benvenuto Micio!»

Fabio Paparella

«Continuiamo ancora insieme, rinnovata la fiducia reciproca con il nostro immenso Fabio Paparella. Il Pra’ Fc, felice della conferma di un professionista come Fabio, augura una stagione ricca di soddisfazioni.

Francesco Launi

«l Prà FC alla prima firma partendo dalla confema per il terzo anno consecutivo del portiere Francesco Launi. Prima firma della stagione prima firma ufficiale del Prà FC. Francesco Launi molto richiesto da altre società anche in Promozione ma la scelta di cuore prevale e si dichiara pronto per la nuova sfida. Tutta la dirigenza è entusiasta e soddisfatta per il grande impegno e volontà mostrata ed auspica soddisfazioni e vittorie per un anno ricco di gratificazioni»







