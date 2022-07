Luglio è arrivato e il PRA FC, puntualissimo, ha subito presentato una sfilza di nuovi arrivi che candidano la formazione allenata da Tony Odescalchi come realtà da tenere d’occhio, e anche tanto. L’ossatura della rosa allestita in questi anni dalla dirigenza giallo-nera era già molto buona, la campagna acquisti di questa estate 2022 fa alzare ancora un pochino l’asticella alla squadra dell’estremo ponente genovese che disputerà il campionato di Prima Categoria.

Il PRA FC ha annunciato nella giornata di ieri (1 Luglio 2022, ndr) quattro arrivi di spessore per disputare un campionato da protagonista, qualsiasi sia il girone di appartenenza che, ad ora, dovrebbe o comunque potrebbe essere quello “delle savonesi” e quindi anche un girone molto impegnativo.

Il colpo di più effetto messo a segno dal DG Paolo Adamo è quello di ANDREA CISTERNINO, attaccante classe ’98, in uscita dalla Praese e ambito praticamente da mezza prima categoria e anche da tante formazioni di Promozione. Il PRA ha acquisito il giocatore a titolo definitivo con un investimento accorto e mirato.

Un attaccante che segni e un portiere che pari, norma del gioco del calcio che la dirigenza giallo-nera ha seguito alla perfezione perchè insieme a Cisternino, a blindare la porta e anch’esso a titolo definitivo e dalla Praese è stato annunciato anche GIANLUCA LEPRI. Estremo difensore che non ha certo bisogno di presentazioni e che a dispetto dei soli 26 anni ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto.

A completare una prima giornata ufficiale di trasferimenti scoppiettante per la formazione di Pra, l’annuncio di altri due giocatori che possono far fare il salto di qualità alla rosa gestita da Tony Odescalchi. Dal Campomorone Sant’Olcese arriva il difensore classe 2000 ALESSIO ARCIDIACONO, fortemente voluto da tutto lo staff e con alle spalle anche un passato alla Triestina prima di passare per l’Olimpic, la Voltrese e, appunto, il Campomorone.

Il suo arriva va a puntellare un reparto, quello difensivo, che si prospetta come già abbastanza completo. E visto che abbiamo parlato della Voltrese a completare il poker di acquisti dello spumeggiante mercato del PRA FC è stato annunciato anche un quarto arrivo, questa volta si tratta di un giovane proveniente proprio dalla formazione giallo blu: si aggrega alla comitiva anche SIMONE CARTA, anche in questo caso si tratta di un arrivo a titolo definitivo, il ragazzo è un centrocampista classe 2001 piuttosto poliedrico che va a rinforzare la quota under a disposizione dello staff tecnico.

Non male come prima giornata per il PRA FC che non sembra abbia intenzione di fermarsi, ma nelle prossime ore sono pronti altri annunci, il tutto su un’ossatura che già aveva fatto bene nello scorso Girone B di Prima Categoria. Soddisfazione nelle parole del DG PAOLO ADAMO: “Siamo molto contenti dei nuovi arrivi, stiamo lavorando bene e giusti nei tempi per poter affidare al mister una rosa competitiva e che possa far parlare di sè. Abbiamo ancora qualcosa sul fuoco, ma direi che per ora come primo giorno può bastare così”.

Si conclude con una sincera risata la rapida chiacchierata con il direttore del PRA FC, che di sicuro non si ferma qui e che l’anno prossimo si candida come una delle sorprese del campionato, ammesso che di sorpresa si possa parlare visto già i buoni campionati alle spalle.