Si sta tenendo in questi momenti la presentazione della PRAESE in concomitanza dei festeggiamenti per i 75 anni di società. Praese che si troverà a disputare il campionato di Promozione girone A durante la stagione 2020/2021. Dopo le parole di Giulio Ivald, Presidente del CR LIGURIA. Ecco le parole di Pinuccio Ferrando vice Presidente PRAESE:

“Una storia che è nata nel 1945, nell’immediato dopo guerra. Nata nel 1991 dalla fusione delle due società storiche di Prà L’edera Pra Palmaro e la Pra Folgore. Noi ci siamo fatti carico di portare avanti le loro idee e i loro insegnamenti. Speriamo che sia noi che i nuovi consiglieri possano portare avanti ancora per molti anni. na delle storie più importanti del calcio ligure.”

Seguono le parole di Capitan Perego, a cui Dilettantissimo ha dedicato un’intervista, per la rubrica “Capitano, Mio Capitano” proprio qualche mese fa. (Clicca qui).

“Abbiamo fatto una bella squadra. Non vedo l’ora sia domani per iniziare questa stagione. Sarà già una bella battaglia domani contro il Legino”.

Le interviste si concludono con quella del Presidente Giovanni Battisti (Gianni) Caviglia. E quella di Mister Fabio Carletti, a cui Dilettantissimo ha dedicato un’intervista per la rubrica “L’uomo del giorno”. (Clicca qui).

Fabio Carletti:” C’era già un’ottima base l’anno scorso. C’è un gruppo già ben consolidato, sono arrivati nuovi giocatori a completare un buon organico e renderlo ancora più competitivo. La mia speranza è che si possa proseguire il percorso intrapreso due anni fa, con la vittoria del campionato, quinto posto l’anno scorso. Spero si possa fare un campionato rimanendo più i alto possibile e divertendoci. ” Presidente Caviglia:” veramente un traguardo storico il 75esimo anniversario. Ricordare tutte le persone che ci hanno trasferito questi insegnamenti. Che noi stiamo cercando di trasferire alle generazioni più giovani”.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!