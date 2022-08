L’ A.S.D. Praese 1945 nell’ambito del progetto di rinnovamento e rafforzamento societario in atto, è orgogliosa di annunciare l’arrivo di Alessandro Grandoni, una figura fortissimamente voluta dal Presidente della Scuola Calcio Claudio Sciotto per le altissime competenze e un curriculum da calciatore professionista di tutto rispetto, con tanti anni di militanza nelle serie maggiori del campionato italiano e presenze nella Nazionale Azzurra .

A seguito dell’avvicendamento dall’incarico del prof. Generoso Bracci, che tutta la società ringrazia per il lavoro svolto, con Alessandro Grandoni, questo ultimo acquisirà il ruolo di Responsabile della Scuola Calcio Élite nonché di tutto il settore giovanile.

Nel contempo la Società, considerato il lavoro di spicco svolto e i proficui risultati ottenuti sul campo sia per quanto riguarda la prima squadra che per il settore giovanile, ha ritenuto opportuno estendere a Umberto Barletta il ruolo di Direttore Sportivo anche a tutte le leve della società.

Tutta la società augura ad Alessandro e Umberto un anno ricco di soddisfazioni.