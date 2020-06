Alla vigilia della nuova stagione sportiva, la Praese ufficializza il primo colpo di mercato: si tratta di Alessandro Bulgarelli, estremo difensore classe 2000 proveniente dal Ligorna.

Il nuovo giovanissimo portiere della Praese è cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa – 26 presenze con gli Allievi Nazionali e ben 13 clean sheet nelle sue statistiche – sino alla Primavera; dopodiché ha militato in Serie D con Ponsacco e Ligorna. Vanta cinque presenze in Nazionale, tra Under 15 e Under 16. Bulgarelli ha inoltre partecipato nel 2015 alla Nike Premier Cup (Edizione Italiana), dove ha vinto il riconoscimento di “miglior portiere”, e alla Manchester United Nike Premier Cup.

Primo colpo di mercato messo a segno dal nuovo DS della Praese, Umberto Barletta: «Siamo contentissimi di aver raggiunto l’accordo con Alessandro, che arriva alla Prase dopo aver disputato ottime stagioni in serie D. Un ragazzo serio ed educato, che ha deciso di scendere di categoria per dedicarsi allo studio e al lavoro. Sono sicuro che si integrerà alla grande con tutto l’ambiente!

Bulgarelli sostituirà un altro ottimo portiere e bravissimo ragazzo come Samuele Cannavò, che ha disputato con noi una buona stagione: lo ringraziamo e gli auguriamo le migliori fortune personali e sportive».