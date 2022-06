IL PRIARUGGIA G.MORA AVRÀ IL SETTORE GIOVANILE: NASCE L’UNDER 17

Il Priaruggia G.Mora allarga i suoi orizzonti e dalla prossima stagione potrà contare su una leva di settore giovanile: nasce l’Under 17, che prenderà parte al campionato FIGC sotto la guida di mister Nicola Belguardi (in foto, con il presidente Tommaso Imperato e con Michele Romano, responsabile di leva).

“Inserire una leva di Allievi significa poter contare su ragazzi che nel giro di un paio d’anni daranno un contributo importante alla prima squadra” commenta il presidente Imperato. “Allo stesso tempo, diventare ‘società di settore giovanile’ ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra posizione all’interno del quartiere”.

“È un onore ed un piacere far parte di questo progetto molto stimolante” aggiunge mister Belguardi. “Non è facile inserire in una giovane società come il Priaruggia una leva giovanile, ma questo è stato possibile grazie soprattutto all’entusiasmo del presidente. Un ringraziamento è doveroso verso i ragazzi che hanno aderito con tanta partecipazione e tanta fiducia, che io ed il responsabile di leva ed amico Michele Romano speriamo di ripagare”.

Ai ragazzi, ai mister e ai dirigenti che faranno parte dell’Under 17 la società porge il più caloroso benvenuto, con la speranza di imboccare, insieme, un sentiero disseminato di soddisfazioni sportive.

A.S.D. Priaruggia G.Mora