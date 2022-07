UFFICIALE: TOMMY GIULIANI È UN NUOVO GIOCATORE DEL PRIARUGGIA G.MORA

Il Priaruggia G.Mora accoglie nella famiglia biancorossa Tommaso Giuliani, talento cristallino nato e cresciuto nel nostro quartiere. Classe 2001, trequartista o esterno d’attacco, Giuliani ha giocato per oltre 15 anni nell’Athletic Club Albaro, con cui ha vinto a livello giovanile i Titoli Regionali nelle categorie Allievi e Juniores, mentre in prima squadra ha vinto il campionato di Promozione nella stagione 2018/19.

A soli 20 anni vanta già 35 presenze in Eccellenza e 1 gol, segnato contro il Campomorone Sant’Olcese. In Juniores, ha segnato 32 reti in una stagione e mezzo (la seconda è stata interrotta dalla pandemia).

Siamo orgogliosi del fatto che Tommy, ragazzo di Priaruggia, abbia scelto di vestire la nostra maglia.

Benvenuto: siamo certi che ti sentirai a casa. ❤️

#AnemmuPria

#LaSquadraDiPria