UN ALTRO COLPO DALL’ECCELLENZA: DALL’ATHLETIC ARRIVA MATTEO DODERO

Secondo colpo in entrata per il Priaruggia G.Mora, in prestito dall’Athletic Club Albaro: Matteo Dodero vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2022/23. Terzino o esterno, classe 2000, Dodero è cresciuto nel settore giovanile di Genoa e Lavagnese.

Arrivato nel 2018 all’Athletic, è diventato fin da subito uno dei giocatori maggiormente utilizzati dal tecnico albarino Mariani, che lo ha schierato sempre titolare durante la stagione 2018/19, culminata con la vittoria del campionato di Promozione. Nelle ultime 4 stagioni ha totalizzato 73 presenze tra Promozione ed Eccellenza, andando a segno 5 volte.

“Sono carico, non vedo l’ora di iniziare” sono le prime parole di Dodero da giocatore del Pria. “Ho fatto questa scelta dopo un anno complicato a livello personale e una stagione un po’ sottotono a livello di prestazioni sportive. Qui ci sono i miei amici e un ambiente ideale per rimettermi in gioco”.

“Posso dire, con un certo orgoglio, che Matteo ha preferito il nostro progetto a quello di blasonate squadre di Promozione e Eccellenza” spiega il presidente Imperato. “Un attestato di stima e amicizia che per noi significa tantissimo”.

Benvenuto, Dode: non vediamo l’ora di vederti galoppare per noi.