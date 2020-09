PRIARUGGIA G.MORA, DOPPIO COLPO: TESSERATI DUE EX SAMP!

di Luca Pandimiglio

Due ex Samp in Terza Categoria. Nel Priaruggia G.Mora erano già scesi in campo in occasione di alcuni allenamenti, oggi è ufficiale la loro firma: Edoardo Carvelli e Dario Vito saranno due nuovi giocatori biancorossi.

Dario Vito, centrocampista classe 1996, è cresciuto nella Scuola Calcio dell’Athletic Club Albaro, passando poi nelle fila di Genoa e Samp fino alla Primavera. Con i “grandi” ha giocato con Bogliasco e Athletic Club Albaro.

Edoardo Carvelli, terzino ’96 ex Samp, Ligorna e Lavagnese, ha disputato diverse stagioni tra Promozione e Prima Categoria prima di dedicarsi ad allenare la Scuola Calcio del Baiardo, squadra in cui è cresciuto calcisticamente (qui il post della società che annuncia il suo tesseramento).

Per entrambi si tratta del ritorno in campo dopo alcune stagioni di pausa per motivi di studio e/o personali.

Sfruttando il fatto che nessuno sapesse della disponibilità dei ragazzi di tornare al calcio giocato, il Priaruggia G.Mora si assicura due giocatori di categoria superiore, grazie anche al rapporto di amicizia che lega i due al presidente Imperato.

