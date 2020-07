Continua ad aggiungere piccoli mattoncini alla rosa la neonata Priaruggia G.Mora. I biancorossi stanno allestendo una squadra di tutto rispetto in vista del prossimo campionato di Terza Categoria.

In porta, mister Mangini potrà fare affidamento su Tommaso Imperato (presidente-giocatore) e Alessandro Botto, dall’Atletico Quarto. In difesa, oltre al già annunciato Davide Atzori, dal Bavari arriva il classe 1997 Riccardo Caprile, ex tra le altre di Genovese, Pontecarrega e Pieve Ligure. Si aggrega anche alla rosa Filippo Sciaccaluga, ex juniores del Golfo PRCA che torna in FIGC dopo un periodo di inattività.

L’attacco promette spettacolo: dopo il bomber del Borgoratti Lorenzo Ombrina arrivano Davide Ilariucci (ex Moconesi e Davagna, con cui ha segnato 14 gol in due stagioni), Pietro Zero, ex bandiera dell’Atletico Quarto proveniente dal Carignano, e Gian Antonio Borgiani, esterno offensivo classe 96 con un passato in Athletic Club, Isolani e Pieve Ligure.

Il colpo dell’ultima ora, annunciato lunedì sui canali social del Priaruggia, è il classe ‘89 Vincenzo Luongo de Jesus, esterno sinistro italo-brasiliano che in passato ha giocato per Bogliasco, Levante, Mariscotti e Pontecarrega.

I giovani annunciati in questi giorni provengono tutti dal Pieve Ligure e dall’Athletic Club: si tratta di Ruben Uremassi, Nicolò Cavalli, Alessandro Tagliavacche, Andrea Zinnari, Edoardo Messuri e Matteo Macciò. Una piccola scuderia di 99 e 2000 che, seppur non strettamente necessari (in terza non c’è l’obbligo dei fuoriquota), rappresentano il futuro della società.

