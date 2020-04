PRIMA CATEGORIA: OGGI è IL TURNO DEL CONFRONTO FRA I DUE GIRONI GENOVESI (B) E (C).

Il campionato di Prima Categoria girone B, che si disputa il sabato pomeriggio, ha avuto un andamento particolare inizialmente erano 4 squadre che erano partite bene: la VOLTRESE attuale capolista e costruita per vincere il campionato, ma che conquista per la prima volta la vetta della classifica solo alla 10ª giornata vincendo per 3-0 in casa del Cà DE RISSI. La gioia dura solo un battito di ali lungo 3 giornate il cambio al vertice avviene ad opera di un’altra protagonista del girone, l’ANPI CASASSA.

I partigiani si dimostrano sin da subito competitivi, sorpassando il MULTEDO, che fino alla 4ª giornata era in testa, vincendo lo scontro contro la corazzata VOLTRESE per 1-0. Ma torniamo al MULTEDO che non parte tra le favorite del campionato, ma grazie anche a mister Bazzigalupi riesce a fare una partenza sprint con una particolarità che dà l’idea di essere un gradino inferiore alle protagoniste del girone: ha infatti perso tutti gli scontri con le favorite del campionato e nonostante ciò è riuscita a tenersi nelle zone alte della classifica grazie alla buona organizzazione in attacco, che risultava essere il secondo nel campionato come prolificità. CLICCA QUI PER VEDERE LE STATISTICHE DEL GIRONE B.

Ultima delle quattro contendenti è la SUPERBA, che dopo la mancata promozione della scorsa stagione sfumata aibplay off, riprende a ritmi elevati il campionato 2019/2020. Attualmente seconda a pari merito con l’ANPI CASASSA a 40 punti.

SUPERBA che negli scontri diretti ha perso proprio quello contro l’ANPI CASASSA.

Da non sottovalutare anche il BARGAGLI, che non perde da 9 giornate, dal 7 dicembre 2019. Riuscendo a battere anche la capolista per 1-0 e la SUPERBA, sempre per 1-0. Posizionando così, per il momento, 5ª a meno 4 dal MULTEDO.

Campionato che si differenzia quello del girone C, della domenica mattina, rispetto al girone B. Le protagoniste qui si dimezzano, infatti troviamo BORZOLI e SAN CIPRIANO. Infatti fino alla 9ª giornata i punti sono pari. Il 6 Gennaio, ritardo causa maltempo, si disputa lo scontro diretto fra le due capolista, in casa del SAN CIPRIANO, dove però ha la meglio il BORZOLI che espugna il campo per 3 reti a 0. Il sorpasso reale avviene la 12ª giornata, quando il SAN CIPRIANO pareggia con il san Bernardino in casa mente il BORZOLI passeggia al Morgavi di Sampierdarena vincendo 5-0 era lo scorso 8 dicembre. Successivamente arriveranno altri 3 pareggi per il SAN CIPRIANO facendo si che il gialloblu prendano il largo verso ormai una vittoria certa. CLICCA QUI PER VEDERE LE STATISTICHE DEL GIRONE C.

