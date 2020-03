DILETTANTISSIMO SI RINNOVA E OFFRE AI PROPRI LETTORI UN NUOVO PALINSESTO WEB/SOCIAL NUOVO E RICCO DI CONTENUTI! OGGI ANDREMO A FARE UNA BREVE ANALISI DI ALCUNE STATISTICHE DELLA PRIMA CATEGORIA GIRONE B.

In PRIMA CATEGORIA GIRONE B al momento la Superba di Mister PISANI la squadra con la serie più lunga di risultati utili consecutivi: 12 ottenuti dal 5 ottobre al 21 dicembre 2019, realizzando 28 punti.

Questo primato potrebbe essere superato da 2 squadre: il BARGAGLI che attualmente ne ha messi insieme 11 tra il 4 dicembre 2019 e il 22 febbraio 2020 ossia prima dello stop al campionato, con un totale di 25 punti in questo periodo. La capolista VOLTRESE che ne ha confezionati 9 dal 21 Dicembre 2019 al 22 febbraio 2020 con 23 punti conquistati.

Da rilevare anche la lunga serie positiva del MULTEDO che dal 16 novembre all’8 febbraio ha totalizzato 11 risultati utili consecutivi con 23 punti nel carniere.

Il BARGAGLI è l’unica squadra che mantiene l’ imbattibilità casalinga con 5 vittorie e 5 pareggi. Mentre la squadra che ha sfruttato in maniera migliore il fattore campo è l’ ANPI 11 partite 28 punti 9 vittorie un pareggio è una sconfitta.

La VOLTRESE è al secondo posto nei punti conquistati in casa con 23 in 10 gare mentre veleggia per quelli conquistati in trasferta, 22 in 11 partite con una sola sconfitta patita. Bene anche la SUPERBA che in trasferta ha la stessa media punti della capolista con 20 punti in 10 gare giocate. Mentre in casa ha subito la prima sconfitta dopo oltre 2 campionati, il 22 febbraio 2020 ad opera del BARGAGLI. Il MURA ANGELI è la squadra che non ha mai pareggiato in casa (5 vittorie e 6 sconfitte). Sono due le squadre che non hanno mai vinto in trasferta, e precisamente il TORRIGLIA e A CIASSETTA, quest’ultima è anche la formazione che ha perso più volte in trasferta 9 in 11 gare.

PUNTI GIRONE ANDATA

Ad aggiudicarsi il titolo di campione d’Inverno sono state la VOLTRESE e l’ANPI CASASSA con 31 punti a pari merito.

Solo 2 punti in meno la SUPERBA, che attualmente nella classifica generale si contende il secondo posto con l’ANPI di Mister CAORSI, a -5 dalla VOLTRESE.

PUNTI GIRONE RITORNO:

Nel girone di ritorno si ha la riconferma del bel campionato disputato da parte della squadra della VOLTRESE, che nonostante lo stop ancora in vigore, è la squadra che ha totalizzato più punti di tutti con 14.

A Ruota il BARGAGLI con 12. Nelle ultime posizioni troviamo invece A CIASSETTA, CELLA e MIGNANEGO a pari merito con soli 3 punti totalizzati. A CIASSETTA DI MISTER MONTEMARANO che ha conquistato i 3 punti nelle ultime 4 partite: 3 pareggi PER 0-0 e una sconfitta.

MIGLIOR/PEGGIOR DIFESA

La SUPERBA attualmente vanta la miglior difesa del campionato con 16 gol subiti.

Mentre è il TORRIGLIA che con 41 gol subiti risulta essere la peggior difesa del campionato, 7 di questi 41 in una sola partita ad opera del MULTEDO.

Poco diversa è la situazione della A CIASSETTA con 39 gol subiti, di cui 7 in una partita contro la capolista VOLTRESE e 5 contro il SORI.

MIGLIOR/PEGGIOR ATTACCO :

La squadra con il miglior attacco è la VOLTRESE con 46 gol, davanti al MULTEDO con 40 e al SAN DESIDERIO con 34. SAN DESIDERIO che ha anche la terza peggior difesa, questo potrebbe essere il motivo per cui i gialloblu navigano a metà classifica. Per quanto riguarda il peggior attacco la situazione vede la neopromossa A CIASSETTA ultima in classifica, generale, ha anche il peggior attacco con soli 6 gol segnati.

