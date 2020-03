DILETTANTISSIMO SI RINNOVA E OFFRE AI PROPRI LETTORI UN NUOVO PALINSESTO WEB/SOCIAL NUOVO E RICCO DI CONTENUTI! OGGI ANDREMO A FARE UNA BREVE ANALISI DI ALCUNE STATISTICHE DELLA PRIMA CATEGORIA GIRONE C.

In prima categoria C, girone della domenica mattina, è il BORZOLI che detiene il record di risultati utili positivi, non avendo mai perso né pareggiato una partita dall’inizio del campionato. La squadra di Valmati ha nel mirino il PONSACCO, che detiene il record di 30 vittorie consecutive.

MISTER VALMATI

Mentre il SAN CIPRIANO, secondo in classifica con 52 punti, è anche la seconda squadra ad avere la striscia più lunga di risultati utili positivi, 11 per la precisione dall’01/12/2019. Avendo perso solo 1 partita in campionato proprio contro la squadra di mister Valmati. Bisogna aggiungere che il SAN CIPRIANO in qualsiasi alto campionato con un punteggio simile sarebbe primo.

La RUENTES seppur distaccata dalle due squadre precedenti, trovandosi a quota 39 punti, tiene testa alla squadra di mister Rossetti, avendo una striscia di 9 risultati utili positivi, che va dal 10/11/2019 al 09/01/2020.

SAN CIPRIANO – RUENTES

PUNTI GIRONE ANDATA E RITORNO:

Non è una sorpresa che ad aggiudicarsi il titolo di campioni d’inverno sia il BORZOLI, con 45 punti. Classifica del girone di andata che rispecchia quella generale, trovando al secondo posto il SAN CIPRIANO con 40 punti e al terzo la RUENTES con 30 punti. Discorso che si ripete anche per il girone di ritorno.

MIGLIOR/PEGGIOR DIFESA:

Anche in questo caso la miglior difesa del campionato, per il momento, risulta essere quella del BORZOLI con soli 12 gol subiti. Non definitiva perché poco distante il SAN CIPRIANO con un totale di 16 gol subiti. Solo due le squadre del girone che non sono andate sotto i 20 gol subiti.

Per quanto riguarda la peggior difesa troviamo CITTà DI COGOLETO con 46 gol subiti, poco diversa è la situazione della PROPONTEX con 44 gol subiti. Situazione interessante è quella della RIESE, che pur trovandosi 5ª in classifica risulta essere la terza peggior difesa, avendo subito ben 41 gol.

MIGLIOR/PEGGIOR ATTACCO :

Il miglior attacco risulta essere quello del BORZOLI, che con 77 gol segnati si porta in testa. 77 gol di cui 33 segnati dal capocannoniere non solo del girone C, ma di tutti i campionati liguri, COLELLA.

Tra le squadre con un buon attacco troviamo anche il SAN CIPRIANO, la RUENTES e la CAMPESE. Quest’ultima con il 50% dei gol segnati dal secondo miglior attaccante del girone, CRISCUOLO.

SAMPIERDARENESE – BORZOLI GOL DI COLELLA AL 77′

