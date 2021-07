A seguito del comunato pubblicato in data odierna si è deliberato un nuovo format preciso per i gironi di Prima categoria. Infatti il format prevede che non ci saranno più 4 gironi, ma bensì 5. Ognuno dei quali sarà composto da 13 squadre e non più dalle canoniche 16. Ecco la composizione ufficiale dei gironi

