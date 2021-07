Al via le prime conferme per la rosa del Ligorna, pronto per il ritorno in Serie D durante la stagione 2021/22. Il primo giocatore a siglare il rinnovo è il centrocampista Stefano Botta, giocatore di assoluto livello alla sua terza esperienza in Liguria.

Nella nostra regione il momento più alto della sua carriera è coinciso con le due stagioni al Genova tra il 2005 e il 2007. Classe 1986 e proveniente dal Lugano, il giocatore comasco si è guadagnato la fiducia della società rossoblù contribuendo alla doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A, con un campionato di Serie B disputato sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Una stagione in cui i Grifoni hanno riconquistato la massima serie insieme a Juventus e Napoli.

Poi per lui esperienza con Cesena, Vicenza, Ternana e il ritorno in Liguria, questa volta con la casacca della Virtus Entella. Due stagioni che vedono i Levantini conquistare la storica promozione in Serie B, disputata nella stagione 2015/16. Poi per lui Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro, prima del suo approdo al Ligorna in Eccellenza, in una stagione che ha condotto i Biancoblù al ritorno in Serie D ad una sola stagione di distanza. La quarta promozione per lui con una squadra ligure.

A lui vanno i più sentiti auguri da parte della società per una grande stagione con i colori biancoblù.

