Presso il campo sportivo Sorriso Francescano situato a Coronata si svolgeranno 3 tornei riservati alle leve 2006-2007-2008. La tassa di iscrizione sarà di 10 euro a giocatore. Ci sarà un massimo di 6 squadre iscritte per ogni torneo. I premi per ogni squadra consisteranno in buoni sconto da poter spendere presso Olly Sport. Verrano consegnati anche i premi per miglior portiere e miglior capocannoniere. Alla prima squadra classificata verrà assegnato un ulteriore buono spendile sempre presso Olly Sport. Il regolamento del torneo sarà consegnato a seguito dell’iscrizione.

Il giorno 11 Luglio si svolgerà una raccolta di giocattoli usati, che verranno devoluti in beneficienza.

Per ulteriori info: Massimiliano 3911134289

