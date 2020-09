Un Giocatore dell’ Athletic è risultato positivo al tampone del COVID-19.

C’era trepidazione per il risultato tra i dirigenti giallo-nero-verdi che aspettavano il risultato del giocatore sottoposto a tampone.

Nel tardo pomeriggio il risultato di positività che non permetterà ai giocatori dell’Athletic di scendere in campo per il turno di coppa Italia contro il Molassana.