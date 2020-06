Anche la Pro Pontedecimo, come altre squadre del nostro calcio dilettantistico, si vede costretta a rinunciare al tradizionale Camp Granata. Questa la nota ufficiale della società:

«Sono stati tre mesi difficili ed è arrivato da pochi giorni un protocollo di sicurezza pieno di punti di impossibile attuazione. Ci siamo fatti promotori di un “tavolo” di tutti i presidenti per analizzare la situazione e capire come poter andare avanti e riprendere prima possibile le attività. La sicurezza dei nostri ragazzi e bambini assieme al riuscire a garantire la ripresa delle attività è la nostra priorità assoluta.

Per questi motivi, assieme a tutte le in certezze normative ancora in essere, ci è impossibile poter svolgere il nostro tradizionale CAMP GRANATA per quest’anno. Ci dispiace moltissimo perché è sempre stato parte fondante della nostra attività, ma quest’anno sarebbe impossibile garantire, scrupolosamente e con serietà, il rispetto delle regole e la certezza della sicurezza. Stiamo lavorando per partire ALLA GRANDE A SETTEMBRE e per preparare il CAMP GRANATA 2021 come il migliore di sempre.

FORZA PRO PONTEDECIMO, AVANTI GRANATA».

Torna alla HOME di Dilettantissimo