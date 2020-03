Nuovo giorno, stessa rubrica, categoria diversa. Oggi andremo a fare una breve analisi dei numeri del campionato di PROMOZIONE (B).

Girone interessante per quanto riguarda la zona alta della classifica. Iniziamo col dire che sono solo due le squadre che vantano 0 sconfitte in casa, CADIMARE e FORZA&CORAGGIO, rispettivamente prima e seconda nella classifica attuale. Nonostante ciò la serie più lunga di risultati utili consecutivi appartiene al GOLFO PRCA che è riuscito a collezionarne 10, dal 13/10/2019 al 15/12/2019.

MARASSI – CADIMARE 1-3

Campionato che vede la parte alta della classifica molto affollata, come detto all’inizio. Parlando del girone di andata troviamo infatti in 3 punti 5 squadre. Il campione d’inverno è il CADIMARE, con 31 punti collezionati. A meno 1 troviamo FORZA&CORAGGIO e GOLFO PRCA. Appaiate a 29 invece troviamo CANALETTO e VALLESCRIVIA.

Durante il girone di ritorno la più in forma risulta essere il BOGLIASCO, che riesce a totalizzare quasi il doppio dei punti, 18 per la precisone, con ancora 8 giornate da disputare. A meno 2 segue il CADIMARE, che si conferma essere una delle squadre più in forma del campionato. Seconda metà del campionato, che sembra aver giovato anche alla GOLIARDICA, SAMMARGHERITESE, al VALLESCRIVIA e al MARASSI, riuscendo a totalizzare 13 punti.

MISTER POGGI

MIGLIOR DIFESA:

Con un solo gol di differenza rispetto alla capolista, la miglior difesa, al momento, è quella del CANALETTO con 24 gol subiti. CANALETTO che in classifica è a meno 3 dal CADIMARE. Ricordiamo che però la squadra di mister Bastainelli ha ancora una partita da disputare, contro il GOLFO PRCA, anche lui nella zona alta della classifica. Da non sottovalutare anche il COLLI ORTONOVO, che con 26 gol subiti risulta avere la terza miglior difesa.

MIGLIOR ATTACCO:

In questo girone troviamo molte squadre con un buon attacco a poche, se non pochissime, reti di differenza. In testa però abbiamo il FORZA&CORAGGIO riuscendo a segnare 47 gol, con una media di 2 gol a partita. Con 42 reti troviamo invece il GOLFO PRCA, a meno 1 il VALLESCRIVIA. Da citare anche l’attacco del REAL FIESCHI, poiché delle 38 reti realizzate, 20 sono state concretizzate da MOSTO, capocannoniere del girone.

GOL DI NACLERIO AL 10′

