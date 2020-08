PROMOZIONE E PRIMA CATEGORIA: L’ORGANICO DELLE SQUADRE REGOLARMENTE ISCRITTE. Come riportato da Comunicato Ufficiale del CR Liguria, ecco gli organici di Promozione e Prima Categoria: abbandonano il campionato di Promozione Varazze e Canaletto (ammesse per ripescaggio in Eccellenza); non si iscrivono Loanesi e Sarzana; non hanno provveduto all’iscrizione Don Bosco Vallec. Intemelia e Valle; è stata accettato la richiesta della Ciassetta di essere iscritta al campionato inferiore. Ecco il comunicato:

« CAMPIONATO DI PROMOZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

(…) Valutato che la Società A.S.D. Loanesi S. Francesco non ha provveduto, nel termine perentorio fissato, a regolarizzare gli aspetti economici e documentali previsti per l’iscrizione al Campionato; Preso atto dell’ammissione al Campionato di Eccellenza delle Società Canaletto Sepor e Varazze 1912 Don Bosco; Ricordando che, come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 64/10 del 26.06.2020, ad eccezione dell’organico del Campionato Regionale di Eccellenza “quelli dei rimanenti Campionati di competenza saranno definiti al momento della chiusura delle rispettive iscrizioni”;

Ritenuto di definire l’organico del Campionato in 32 Società;

Ratificati i punteggi riguardanti le domande di ammissione al campionato superiore di cui al Comunicato Ufficiale n. 04/08 del 23.07.2020 e le iscrizioni al campionato di competenza delle Società richiedenti; si trascrive l’organico del Campionato Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2020/2021:

1. ARENZANO FOOTBALL CLUB 2. BORZOLI 3. BRAGNO 4. CAMPOROSSO 5. CELLE RIVIERA CALCIO (*) 6. CERIALE PROGETTO CALCIO 7. COLLI ORTONOVO 8. DON BOSCO SPEZIA CALCIO 9. FOLLO SAN MARTINO 10. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO 11. FORZA E CORAGGIO 12. GOLFO DIANESE 1923 (**) 13. GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. 14. GOLIARDICAPOLIS 1993 15. LEGINO 1910 16. LEVANTO CALCIO 17. LITTLE CLUB JAMES 18. MAGRA AZZURRI 19. MARASSI 1965 20. MOLASSANA BOERO A.S.D. 21. PRAESE 1945 22. REAL FIESCHI 23. SAMMARGHERITESE 1903 24. SERRA RICCO’ 1971 25. SOCCER BORGHETTO 26. TAGGIA 27. VALDIVARA 5 TERRE 28. VALLESCRIVIA 2018 29. VELOCE 1910 30. VENTIMIGLIACALCIO 31. VIA DELL ACCIAIO F.C. 32. VOLTRESE VULTUR SSDARL

(*) Sorta dalla fusione tra le Società Celle Ligure e Riviera del Beigua Calcio

(**) Sorta dalla fusione tra le Società Dianese e Golfo 1912 e Cervo 2016

Il Campionato verrà articolato in due gironi da 16 squadre ciascuno, da disputarsi con gare di andata e ritorno, ed avrà inizio domenica 27 settembre. La composizione dei gironi e le modalità di svolgimento saranno pubblicati su un prossimo Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

(…) Valutato che le Società U.S.D. Donbosco Vallec.Intemelia ed A.S.D. Valle 2015 non hanno provveduto all’iscrizione al Campionato con le modalità previste per lo stesso; Valutato che la Società A.S.D. Sarzana Calcio 1906 Srl non ha provveduto a regolarizzare, nel termine perentorio fissato, gli aspetti economici e documentali previsti per l’iscrizione al Campionato; Preso atto della richiesta formalizzata dalla Società A.S.D. A Ciassetta di essere inserita nell’organico di un Campionato di Categoria inferiore;

(…)

Ritenuto di definire l’organico del Campionato in 64 Società;

Ratificati i punteggi riguardanti le domande di ammissione al campionato superiore di cui al Comunicato Ufficiale n. 04/08 del 23.07.2020, ad eccezione delle Società Pol. Madonnetta ed A.S.D. Vezzano 2005 che non hanno ottemperato ai disposti di cui al C.U. 01/03 del 03.07.2020, e le iscrizioni al campionato di competenza delle rimanenti Società richiedenti;

si trascrive l’organico del Campionato Regionale di Prima Categoria per la stagione sportiva 2020/2021:

1. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA 2. ALTARESE 3. APPARIZIONE FC 4. ARCOLA GARIBALDINA 5. AREA CALCIO ANDORA 6. ATLETICO ARGENTINA 7. AURORA CALCIO 8. BAIA ALASSIO CALCIO 9. BARGAGLI SAN SIRO 10. BOLANESE 11. BORGHETTO 1968 12. BORGO FOCE MAGRA A.F. 13. BORGORATTI 14. CA DE RISSI SAN GOTTARDO 15. CALVARESE 1923 (*) 16. CAMPESE F.B.C. 17. CAPERANESE 2015 18. CARLIN S BOYS 19. CASARZA LIGURE 20. CASTELNOVESE 21. CELLA 1956 22. CEPARANA CALCIO – Ammissione Campionato Superiore 23. CITTA DI COGOLETO 24. COGORNESE 25. CORNIGLIANESE 1919 26. FEGINO 27. INTERCOMUNALE BEVERINO 28. LETIMBRO 1945 29. MALLARE 30. MAROLACQUASANTA 31. MASONE – Ammissione Campionato Superiore 32. MIGNANEGO 33. MILLESIMO CALCIO 34. MULTEDO 1930 35. MURA ANGELI 36. NUOVA OREGINA S.R.L. 37. OLIMPIA CARCARESE 38. OLIMPIC 1971 39. PEGAZZANO CALCIO 2015 40. PIEVE LIGURE – Ammissione Campionato Superiore 41. PONTELUNGO 1949 42. PRA F.C. (già Progetto Atletico) 43. PRATO 2013 44. PRO PONTEDECIMO CALCIO 45. QUILIANO&VALLEGGIA 46. RICCO LE RONDINI 47. RIESE 48. RUENTES 2010 49. SAMPIERDARENESE 50. SAN BERNARDINO SOLFERINO 51. SAN CIPRIANO 52. SAN DESIDERIO 53. SAN FILIPPO NERI ALBENGA – Ammissione Campionato Superiore 54. SAN LAZZARO LUNENSE 55. SAN QUIRICO BURLANDO 1959 56. SANTERENZINA – Ammissione Campionato Superiore 57. SORI 58. SPERANZA 1912 F.C. 59. SPORTING CLUB AURORA 1975 60. SUPERBA CALCIO 2017 61. TARROS SARZANESE SRL 62. TORRIGLIA 1977 63. VADESE CALCIO 2018 64. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

(*) Sorta dalla fusione tra le Società Calvarese 1923 e Cornia 2003

Il Campionato verrà articolato in quattro gironi da 16 squadre ciascuno, da disputarsi con gare di andata e ritorno, ed avrà inizio nel fine settimana del 03/04 ottobre.

La composizione dei gironi e le modalità di svolgimento saranno pubblicati su un prossimo Comunicato Ufficiale».

