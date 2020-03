PROMOZIONE GIRONE A: il campionato dei sorpassi e contro sorpassi

La Promozione Girone (A) è sicuramente stato uno dei più avvincenti e combattuti per quanto riguarda la corsa al vertice. Andiamo a ripercorrere il campionato seguendo le fasi salienti, che hanno determinato una serie di sorpassi e controsorpassi, quasi come una gara di MotoGP con SESTRESE, TAGGIA e VARAZZE.

Parte a razzo il VARAZZE, che va a punteggio pieno dopo 3 giornate con SESTRESE e TAGGIA appena staccate. Alla 4ª Giornata il primo scontro diretto tra TAGGIA e VARAZZE finisce 3-0 per i giallorossi, che sorpassano la capolista. La SESTRESE a sua volta vince in trasferta per 3-0 contro il SERRA RICCO’ e si posiziona in testa alla classifica assieme al TAGGIA.

SESTRESE e TAGGIA 10 punti VARAZZE 9.

Ma alla 6ª Giornata altro sorpasso. A causa maltempo la partitissima tra TAGGIA e SESTRESE non si gioca, il VARAZZE scende in campo e vince, scavalca le due battistrada che rimangono a due punti ma con una partita in meno.

VARAZZE 15 TAGGIA e SESTRESE 13.

All’ 8ª giornata si assiste ad un allineamento il VARAZZE viene fermato sul 2-2 a Diano. TAGGIA e SESTRESE vincono e raggiungono i Nero azzurri a 19 punti. Tre capoliste … Fantastico!

Tre giorni dopo TAGGIA e SESTRESE recupereranno la partita, finirà 1-0 per il TAGGIA, che balza in testa con 22 punti, 3 di vantaggio su VARAZZE e SESTRESE.

Alla 10ª giornata la SESTRESE perde a Diano, le altre due vincono. TAGGIA 28, VARAZZE 25, SESTRESE 22 dopo un terzo di campionato.

Il mal tempo fa slittare gran parte delle partite e sia la 11ª che la 12ª giornata vengono disputate a macchia di leopardo.

11ª Pareggia il VARAZZE, vince la SESTRESE, perde il TAGGIA, ma in date diverse.

12ª vincono SESTRESE e TAGGIA. Pareggia ancora il VARAZZE sempre in date diverse, ora la classifica direbbe: TAGGIA 31, SESTRESE 28, VARAZZE 26, ma in realtà Taggia ha 3 punti in meno e la Sestrese 6 punti, perché quei risultati saranno ottenuti nei recuperi giocati il 12 dicembre, il 5 gennaio e il 15 gennaio 2020.

Quindi TAGGIA 28, VARAZZE 26, SESTRESE 22.

13ª giornata 8 dicembre il VARAZZE vince in trasferta contro la SESTRESE per 3-0. Il TAGGIA pareggia a Celle Ligure per 0-0.

TAGGIA e VARAZZE 29, SESTRESE 22.

Da lì riparte la rimonta dei verdestellati che vincono il recupero del 12 dicembre contro la VELOCE e si portano a 25 punti, ma non è finita il turno successivo vince il VARAZZE e pareggia il TAGGIA.

VARAZZE 32, TAGGIA 30, SESTRESE 28.

Nell’ultima giornata di andata altro sorpasso.

Vince il TAGGIA e si porta a 33 laureandosi campione d’inverno con due gare da recuperare perde il VARAZZE, che rimane a 32. Pareggia la SESTRESE che sale a 29 con una partita da recuperare. Il 5 gennaio

SESTRESE e TAGGIA recuperano la loro gara: Vittoria per la SESTRESE (5-0 contro il CAMPOROSSO in trasferta). Sconfitta per il TAGGIA (3-1 a LEGINO).

TAGGIA 33 (1 gara in meno). SESTRESE e VARAZZE 32.

Nelle prime due giornate di ritorno vincono tutte e tre, in più il TAGGIA vince il recupero il 15 gennaio contro il SERRA RICCO’ per 2-1.

TAGGIA 42, SESTRESE e VARAZZE 38.

La 18ª Giornata presenta un altro colpo di scena, il TAGGIA perde 5-1 in casa dalla VELOCE. il VARAZZE perde 2-0 a Serra Riccó e vince la SESTRESE per 7-0 a Loano.

TAGGIA 42, SESTRESE 41, VARAZZE 38.



La domenica successiva il TAGGIA vince in trasferta a Varazze e la SESTRESE liquida il SERRA RICCO’ per 4-2.

TAGGIA 45, SESTRESE 44, VARAZZE 38.

Nella 20ª altra vittoria per il TAGGIA e SESTRESE, mentre perde ancora il VARAZZE, che scivola a 10 punti dalla vetta della classifica.

La 21ª è una domenica di transizione. Pareggio nel big match tra SESTRESE e TAGGIA 0-0, pareggio anche per il VARAZZE 1-1 nel derby contro l’ARENZANO.

TAGGIA 49, SESTRESE 48, VARAZZE 39.

Nell’ultima giornata di campionato disputata si assiste all’ennesimo sorpasso. La SESTRESE vince il derby genovese 1-0 contro il VIA DELL’ACCIAIO. Pareggio del TAGGIA con il CAMPOROSSO e pareggio del VARAZZE a CERIALE.

La classifica della promozione girone A ora vede la SESTRESE prima con 51 punti segue il TAGGIA con 50 terzo il VARAZZE con 40.

