PROMOZIONE: CONCLUDIAMO LA SETTIMANA CON LA RUBRICA DI STATISTICHE METTENDO A CONFRONTO I DUE GIRONI DI PROMOZIONE LIGURI.

Iniziamo dal girone A di ponente. Girone che, come detto in precedenza, ha visto 3 squadre, fino alla prima metà del campionato, lottare per il primo posto. Lotta che poi si è trasformata in un duello con le due protagoniste SESTRESE e TAGGIA. Nel caso in cui si decidesse si concedere la promozione solo alle prime classificate dei gironi, a spuntarla sarebbe la SESTRESE avendo 1 punto solo di differenza rispetto al TAGGIA.

CLICCA QUI PER VEDERE LE STATISTICHE DEL GIRONE A.

Per quanto riguarda invece il girone di levante la lotta alla promozione si è disputata tra più squadre. Infatti troviamo una parte alta della classifica molto affollata. Le protagoniste sono: il CADIMARE, che attualmente è in cima alla vetta con 44 punti. Il FORZA&CORAGGIO con 42 punti, che nella prima metà del campionato ha spodestato più volte l’attuale capolista. Altra squadra è il CANALETTO, che ha dato filo da torcere alle due precedenti. Aggiungiamo anche che apparentemente, seguendo il discorso del girone precedente, ad aggiudicarsi la possibile promozione sarebbe proprio il CADIMARE.

Bisogna però tener conto del fatto che il CANALETTO, terzo in classifica con 41 punti, deve disputare ancora una partita contro il GOLO PRCA. Partita che si sarebbe dovuta recuperare il 26/02/2020, ma a causa del COVID-19 non è stato possibile. Non sappiamo quindi quale potrebbe essere la decisone che la LND prenderà in merito a casi come questo. Ma andiamo avanti perché nella lista abbiamo ancora 2 squadre da citare. Una è proprio il GOLFO PRCA che ha sempre tenuto botta alle precedenti, rimanendo per tutto il campionato nella parte alta della classifica, attualmente a 39 punti. A pari merito troviamo il VALLESCRIVIA.

CLICCA QUI PER VEDERE LE STATISTICHE DEL GIRONE B.

