Non si riescono a disputare tutte le partite in calendario.

Si prende la classifica in base all’ultima giornata completa disputata e i titoli e le retrocessioni vengono stabilite disputando partite di Play Off e Play Out tra le squadre posizionate tra le prime posizioni (lotta per il titolo) e le squadre posizionate negli ultimi posti della classifica (Play Out per retrocedere)