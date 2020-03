In un intervista lasciata a Tutto C, il Presidente della Lega Pro Ghirelli: “Promozioni e retrocessioni cose estremamente secondarie”.

Come abbiamo visto, in Inghilterra la decisione è già stata presa per quanto riguarda la maggior parte dei campionati dilettantistici: campionati annullati.

In Italia sono Basket e Rugby a dare il primo segnale forte, senza neppure aspettare la decisione definitiva del CONI: anche in questo caso, molti campionati annullati.

Cosa succederà al calcio italiano? Cosa ne sarà dei campionati di questa stagione? E nel nostro interesse, quali saranno le decisioni per il nostro calcio dilettantistico? Vediamo come si sta muovendo la Lega Pro.

LEGA PRO: la riunione il 3 aprile

In Lega Pro è stata convocata, il giorno 3 aprile alle ore 11:00 l’Assemblea dei club, in call conference seguendo le modalità dettate dai decreti ministeriali del governo: tra i temi del giorno, la questione campionati. Parla il Presidente Francesco Ghirelli: “Abbiamo ritenuto necessaria una riunione assembleare per confrontarsi. Tra i temi all’ordine del giorno ci sarnno le considerazioni sullo stato dell’emergenza COVID-19, sulla stagione in corso e le azioni da intraprendere, su cosa fare del campionato 2019/20 e il problema dei sacrifici e quindi i contratti dei calciatori”

L’INTERVISTA A GHIRELLI

In un’intervista rilasciata alla testata giornalistica Tutto C, Ghirelli ha chiosato: “C’è un Paese disperato che cerca mascherine, piange i propri morti, non sa se tornerà ad avere un lavoro e noi litighiamo su promozioni e retrocessioni? (…) Sono ragionamenti sorpassati: qua bisogna salvare il calcio in primis, altro classifiche”.

E ancora, il Presidente, prosegue nell’intervista: “Partiamo dal fatto che c’è la speranza di terminare il campionato. Io spero ad esempio di giocare domani. Poi c’è chi ha speranza di essere promosso, chi di non retrocedere. (…) Ma ci sarà tempo per questo, inutile pensarci adesso. A decidere saranno il governo e i ministeri che ci diranno se si può giocare o meno, ci sarà la Federazione che in caso di stop prenderà una decisione. Ma c’è quel virus maledetto, che, ripeto, ti fa capire come promozioni e retrocessioni sono cose estremamente secondarie. C’è un grave problema sanitario in Italia, ci saranno gravi problemi economici. È cambiato il mondo c’è una guerra in atto, non si ragiona più come prima.

CLICCA QUI per L’intervista integrale di Tutto C al Presidente Ghirelli

