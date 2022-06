Comunicato stampa.

Siamo felici di annunciare che per la stagione 2022/23 il Mister della nostra futura Under 16, Leva 2007, sarà PAOLO BOCCARDO.

La scelta di Mister Boccardo per i nostri allievi dimostra quanto puntiamo, come società, su questa leva e in generale sul nostro settore giovanile.

Buon lavoro PAOLO. Forza PRO PONTE.