PROMOZIONI E RETROCESSIONI CON PLAY OFF E PLAY OUT SENZA FINIRE I CAMPIONATI. COSA NE PENSATE?

Promozioni e retrocessioni con play off e play out senza finire i campionati. Prendendo spunto da ciò che è stato proposto e ipotizzato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina per quanto riguarda i campionati professionistici, potremmo sbizzarrirci; CON VOI, per fantasticare su come terminare i tornei dilettantistici. Nel sondaggio pubblicato sul nostro sito www.dilettantissimo.tv, viene esposta in sintesi la proposta di Gravina (CLICCA QUI).

La proposta di Gravina: sono queste dunque le possibilità dal Presidente della FIGC. Cosa ne pensate? Secondo voi potrebbe essere adattato ai campionati dilettantistici?

Ecco il pensiero di Claudio Faggiano, Presidente del Pietra Ligure:

“Annullare il campionato in corso e ripartire a settembre, senza tener conto di quanto fatto sinora. Oppure, malgrado la penalizzazione che subirebbe la nostra squadra per via della posizione in classifica, chiudere il campionato con la classifica attuale“.



