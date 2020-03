PROMOZIONI E RETROCESSIONI CON PLAY OFF E PLAY OUT SENZA FINIRE I CAMPIONATI. COSA NE PENSATE?

Promozioni e retrocessioni con play off e play out senza finire i campionati. Prendendo spunto da ciò che è stato proposto e ipotizzato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina per quanto riguarda i campionati professionistici, potremmo sbizzarrirci; CON VOI, per fantasticare su come terminare i tornei dilettantistici. Nel sondaggio pubblicato sul nostro sito www.dilettantissimo.tv, viene esposta in sintesi la proposta di Gravina (CLICCA QUI).

La proposta di Gravina: sono queste dunque le possibilità dal Presidente della FIGC. Cosa ne pensate? Secondo voi potrebbe essere adattato ai campionati dilettantistici?

Ecco il pensiero di Mario Abbatuccolo, direttore generale del Rapallo Rivarolese:

“Le opzioni per me sono due. La prima: proseguire il campionato, chi vince è promosso e la seconda va agli spareggi nazionali, e fare i play out solo per le retrocessioni. La seconda: cristallizzare la classifica all’ultima giornata per intero, la prima sale di categoria, le ultime in base alla classifica retrocedono senza play out“.



Queste invece le parole di Maurizio Medulla, addetto stampa della Genova Calcio:

“La situazione è molto difficile, lavorando in un ospedale si vive una situazione molto complicata e in questo momento pensare al calcio non mi riesce. Spero che finisca tutto al più presto e qualsiasi decisione mi andrebbe bene, vorrebbe dire che l’emergenza è finita. Personalmente, giocare sarebbe la cosa più bella; non penso a nulla, spero passi presto e saluto tutto il movimento: teniamo duro, rispettiamo le regole e ci rivediamo sui campi per una festa, quella che in fondo il calcio rappresenta! Un abbraccio sincero a tutti” – Grazie per la disponibilità, Maurizio! – “Sembra banale, ma anche questo aiuta a spostare la mente“.





