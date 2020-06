Come il Rapallo Rivarolese, anche il Multedo si arrende “momentaneamente” al Protocollo: Multedo Camp posticipato e quote di partecipazione abbassate per andare incontro alle famiglie. Ecco il comunicato diramato dalla società:

«Viste le varie problematiche organizzative abbiamo deciso di rinviare di una settimana l’apertura del Camp. Abbiamo abbassato i prezzi e a tal proposito alleghiamo l’informativa per accedere ai voucher centri estivi 2020».