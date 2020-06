In questi giorni circolava la voce dell’interesse da parte del Borzoli per il fortissimo esterno d’attacco del Baiardo Denis Provenzano. Abbiamo contattato telefonicamente il diretto interessato che ci ha detto:

“Attualmente sono un giocatore del BAIARDO. La società so che sta convocando i tutti i giocatori per rinnovare gli accordi o per comunicare la volontà di non farlo. Ancora non sono stato chiamato e quindi non so se la società, per la quale ho sempre nutrito un grande amore, ha ancora l’interesse per il sottoscritto.

Il fatto che mi si veda spesso in giro con ENRICO VALMATI (mister del Borzoli) ha portato le persone, che gravitano nel giro del calcio dilettantistico, a pensare che il prossimo campionato andrò a giocare al BORZOLI.

In realtà io ed ENRICO siamo molto amici. Nel caso non rientrassi più nei piani del Baiardo il Borzoli potrebbe sicuramente essere una società di mio interesse, così come altre delle quali ho grande stima”.

Staremo a vedere se la prossima stagione Provenzano vestirà ancora la maglia dei draghetti o migrerà altrove. Magari proprio a Borzoli.

TORNA ALLA HOME