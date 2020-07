Il Quiliano presenta ufficialmente la struttura dell’organigramma societario – Management e Area Sportiva – per la prossima stagione sportiva 2020/2021. Riconferme e qualche new entry, come comunica la società attraverso i propri portali social:

«Nonostante la situazione emergenziale che purtroppo ha colpito duramente tutti, siamo pronti a ripartire per la quarta stagione consecutiva dalla nostra nascita.

Siamo lieti di annunciare l’organigramma societario per il Management e l’Area Sportiva, tante riconferme e qualche nuovo innesto, abbiamo rinforzato e stiamo rinforzando il nostro organico in campo e fuori per quanto riguarda la Prima Squadra, la Juniores e il Settore Giovanile».