RAPALLO: ALTRO COLPO DI MERCATO

Ennesimo colpo di mercato del RAPALLO del Presidente PERPIGNANO che si assicura le prestazioni sportive del forte centrocampista Alessandro Casanova.

Casanova Classe 2001 è cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, per poi passare, due anni fa, al LIGORNA con cui vince il campionato di Eccellenza.

Dopo un anno in Serie D, Casanova tornerà a giocare in Eccellenza con il RAPALLO di Mister DI SOMMA, squadra che si sta rinforzando con innesti mirati e di categoria superiore.

CASANOVA ben strutturato fisicamente, è un centrocampista che abitualmente gioca davanti alla difesa.

Dotato di una ottima visione di gioco e di un buon calcio, è bravo a fare ripartire l’azione proprio in virtù della sua precisione balistica, che gli consente di essere anche pericoloso sui calci piazzati dal limite.