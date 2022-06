Colpo di mercato del RAPALLO di Beppe PERPIGNANO che raggiunge l’accordo, per la stagione 2022/2023, con Adriano Marzeglia, attaccante classe ’86 che fa della forza fisica e del colpo di testa le sue armi migliori.

Di sicuro un top player che il Patron del RAPALLO mette a disposizione di mister Andrea Di Somma non fosse altro per il curriculum del giocatore.

In carriera Marzeglia ha collezionato 323 presenze tra serie C e serie D segnando 120 gol. Nell’ ultima stagione ha vestito la maglia del SANT’ANGELO, formazione che ha vinto, in Lombardia, il campionato di Eccellenza Girone B 2021/2022 (sesto titolo personale del giocatore) realizzando 10 reti.

Marzeglia ha vissuto la sua migliore stagione a Piacenza quando andò a segno per 20 volte. Clicca qui per vedere i gol

Il RAPALLO ringrazia il Vice Presidente del Sant’Angelo Luca Gaeli per aver agevolato la trattativa che ha permesso ad Adriano Marzeglia di vestire la maglia Bianconera nel prossimo campionato di Eccellenza.