RAPALLO: DOPPIO COLPO DI MERCATO!

Il RAPALLO mette a segno altri due colpi di mercato con giocatori di categoria superiore, e dopo Marzeglia (anche lui giocatore abituato a vincere campionati) Clicca qui e LEGGI QUI L’ARTICOLO SU MARZEGLIA raggiunge l’accordo con il centrocampista PIETRO VOLTASIO ed il portiere MATTEO LUPPI.

Entrambi hanno sempre giocato in campionati superiori.

Una campagna acquisti sontuosa e fa pensare che il RAPALLO voglia allestire una rosa per diventare la mina vagante del torneo di Eccellenza ligure, la classica outsider.

Ma torniamo ai nuovi acquisti e andiamo a scoprire chi sono:

Pietro Voltasio centrocampista classe 1996, cresce calcisticamente nelle giovanili della Vigor Lamezia, formazione in cui esordì nel campionato di Serie C2 nel 2013/14. Voltasio a fine stagione scese in campo 33 volte segnando i primi due Gol in carriera. Dopo due stagioni alla Vigor Lamezia, Voltasio approdò al Taranto in Serie D.

Le tappe successive per PIETRO VOLTASIO sempre in Serie D furono: Campobasso, Roccella, Anzio, Levico Terme, per poi tornare al vecchio amore della Vigor Lamezia nel periodo del Covid, quando la squadra militava in Eccellenza, nel campionato 2020.

Ritornato al Levico Terme, Pietro Voltasio ha disputato il suo ultimo campionato con la maglia del Chions con cui Ha vinto il girone A del campionato di Eccellenza.

Matteo Luppi è un portiere di grande affidamento.

Classe 1999 Luppi cresce nelle giovanili del Genoa, per poi approdare nella formazione della Primavera del Carpi nella stagione 2016/17.

Il campionato successivo, LUPPI esordisce in serie D tra le fila della Clodiense 16 le presenze a fine campionato.

Pavia, Ligorna, Chieri, Vigor Carpaneto e Vado le successive destinazioni sempre in Serie D.

Nello scorso campionato Luppi ha giocato con la maglia del Nibbiano.