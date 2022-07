Altro innesto di spessore per il RAPALLO. Il Presidente PERPIGNANO ha annunciato l’ingaggio del forte difensore centrale classe 1992 Vincenzo Scognamiglio in uscita dall’Aquila.

Scognamiglio come detto è un difensore centrale classe 1992, che all’occorrenza può giocare anche centrocampista centrale.

Scognamiglio in passato ha giocato in Serie C con il Melfi e vanta 229 presenze in Serie D con le maglie di Internapoli Camaldoli, Puteolana, Agropoli, Nuorese, Sangiustese e Recanatese.

Di sicuro è un giocatore di grande affidamento.