Il RAPALLO sta lavorando molto bene sotto traccia. Si parte dalle importanti riconferme di: Ymeri Bertuccelli, Carbone, Sbarra e Perrone che garantiscono al di mister Cristiano Rossetti una buona garanzia.

Secondo le nostre indiscrezioni si parla di ritorni importanti come quello del portiere Alessandro Basso e del esterno di attacco Alessandro De Persiis.

Ma le nostre indiscrezioni non si fermano qui è notizia di pochi istanti fa che anche il forte centrocampista Fabio Panepinto lascerebbe il Sestri Levante per accordarsi con i bianconeri Ruentini, ma non solo stando alle voci dei soliti bene informati ci sarebbe la possibilità di mettere le mani sull’esperto difensore francese Therry Audel il quale ha alle spalle una carriera invidiabile. Tra le maglie vestite dal trentatreenne difensore di oltrealpe figurano anche quelle di Auxerre, Triestina, Pisa, San Marino, Notts County, Brackley Town.

Infine rimane sempre viva la voce che porta all’attaccante ex Pietra Ligure Elia Zunino.

Se tutte queste trattative fossero veritiere ed andassero a buon fine, in una ipotetica griglia di partenza di MOTO GP nella prima fila si schiererebbero:

ALBENGA, CAMPOMORONE, RAPALLO

