Il Rapallo Rivarolese presenta la squadra per la prossima stagione: dieci conferme e otto arrivi. Ci sono Bruzzi, Paterno e Chiarabini

Il Rapallo Rivarolese è lieto di annunciare che Thierry Audel, Andrea Carbone, Simone Chiappe, Matteo Guernieri, Mattia Menini, Fabio Panepinto, Marco Perrone, Alessandro Revello, Arturo Ymeri e Elia Zunino faranno parte dell’organico bianconero anche nella stagione 2021/22.

In giornata odierna, allo Stadio Comunale Umberto Macera di Rapallo, sono stati presentati anche i nuovi giocatori a disposizione di mister Fresia.

Ben otto innesti, a cui si aggiungono i giovani della Juniores che saranno aggregati alla Prima Squadra nel corso dell’anno.

Novità per quanto riguarda la porta: i due estremi difensori bianconeri saranno Alessio Scatolini, portiere 2000 proveniente dal Vado, e Lorenzo Risso, 2001 che nella passata stagione ha giocato nel Varazze.

In difesa arrivano Matteo De Filippi (1997), dal Rivasamba, e Filippo Monarda, terzino 2003 dalla Virtus Entella.

A centrocampo – reparto confermato pressoché in toto rispetto alla stagione 2020/21 – la società si regala Simone Michelotti (1996), mezzala proveniente dalla Massese con 127 presenze all’attivo in Serie D.

Dulcis in fundo, per l’attacco arrivano tre giocatori che non hanno bisogno di presentazioni: Elia Bruzzi, punta classe 1995 cresciuta nel settore giovanile del Livorno (vanta una presenza in Serie A) e ex di Seravezza Pozzi, Lavagnese e Fezzanese. Davide Paterno (1991), che sposa la causa bianconera dopo anni da avversario tra Rivasamba, Lavagnese e Sestri Levante. Infine Mirko Chiarabini (1992), bandiera del Ligorna, con 180 presenze e 50 reti in Serie D, oltre a un’apparizione in Serie C.

“Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra conferme e nuovi arrivi” commenta il vice presidente Sergio Storace. “Il gruppo era già valido, lo abbiamo impreziosito con qualche ‘colpo’ del nostro direttore generale Abbatuccolo. Possiamo fare bene”.

Dopo le foto di rito la squadra ha già iniziato la preparazione precampionato: si allenerà tutti i giorni fino al 31 agosto, ad eccezione del 15 e 16 agosto.

La società ne approfitta per ringraziare K-Trasporti per il supporto incondizionato in questi due anni complicati a causa dell’emergenza pandemica.

Benvenuti, ragazzi. Onorate la maglia!

