RAPALLO RIVAROLESE: I RUENTINI DIVENTANO SOCIETÀ AFFILIATA AL GENOA. Come annunciato mesi fa, si ufficializza il sodalizio con il Genoa: il Rapallo Rivarolese è società affiliata al Genoa Academy Soccer. Ecco il comunicato ufficiale della società ruentina, con l’intervista al Responsabile del Settore Giovanile e della Scuola Calcio Fabio Ottonello:

«La Società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver stipulato ufficialmente l’accordo di affiliazione con il Genoa Soccer Academy.

L’affiliazione consentirà di stabilire un rapporto preferenziale con la Società Genoa C.F.C., in un continuo interscambio di informazioni e metodologie di allenamento da utilizzarsi in primo luogo per favorire l’apprendimento all’interno del Settore Giovanile e della Scuola Calcio. Visite periodiche di tecnici rossoblù e programmazioni condivise saranno alla base di questo nuovo sodalizio, che vedrà inoltre i giovani del Rapallo Rivarolese vestire Kappa Sport e – per i più piccoli – accompagnare mano nella mano i giocatori a Marassi prima delle partite di Campionato.

Il Responsabile del Settore Giovanile e Scuola Calcio Fabio Ottonello:

«Siamo orgogliosi e soddisfatti: questo nuovo sodalizio sarà per noi di grande aiuto, soprattutto dal punto di vista tecnico. Avremo l’opportunità di apprendere ed emulare tecniche di allenamento utilizzate da una squadra professionistica a livello giovanile: sarà una grande occasione di crescita per tutto il nostro Settore Giovanile. Previo accordo con il Responsabile Organizzativo Sig. Emanuele Crespi – spiega Fabio Ottonello – un tecnico dell’Academy rossoblù farà visita al Torbella per aggiornare i nostri allenatori/istruttori sulle metodologie di allenamento utilizzate; questo si allinea perfettamente con uno dei nostri obiettivi, ossia quello di mettere a disposizione dei nostri bambini istruttori sempre aggiornati e qualificati».

«La nostra Società – continua il Responsabile del Settore Giovanile – nonostante lo stop forzato causato dall’emergenza sanitaria, in questi mesi ha continuato a muoversi; e la buona riuscita di quest’affiliazione è uno dei risultati del nostro impegno continuo. L’obiettivo primario del nostro Settore Giovanile sarà quello di crescere, non tanto quantitativamente, ma piuttosto qualitativamente: riuscendo magari a portare in prima squadra un numero sempre maggiore di ragazzi dal nostro vivaio.

Ringrazio tutte le persone che insieme a me lavorano con passione e dedizione per la gestione e l’organizzazione del nostro Settore Giovanile, oltre alla Dirigenza che ha permesso la buona riuscita di questo accordo; infine, ringraziamo la Società Genoa C.F.C. – nella persona di Emanuele Crespi, tecnico e Responsabile del Progetto Genoa Soccer Academy – per averci concesso questa grande possibilità.

Siamo pronti: non vediamo l’ora di iniziare!».

