La società SSDRL Rapallo Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Nicolò Lai, classe 2001. Cresciuto nel vivaio della Virtus Entella. In cui ha militato sino alla squadra Primavera. Il giovane terzino ha poi giocato in Serie D con le maglie di Sestri Levante e Ghiviborgo. Ancora un rinforzo in casa Rapallo Rivarolese in vista della ripresa del campionato di Eccellenza.

Benvenuto Nicolò!

