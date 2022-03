Augusto Podestà è il nuovo allenatore del Rapallo Rivarolese. Nato nel 1970 a Chiavari, patentino UEFA A, Podestà torna in Italia dopo l’esperienza al Novelda F.C., nella terza divisione spagnola.

Da giocatore, Podestà ha indossato le maglie di Entella, Cavese, Juve Domo, Pro Vercelli, Vogherese, Bagheria, Lavagnese, Rivasamba, Caperanese, Lames, Leivi, Real Deiva, Cicagna.

Dopo il ritiro ha intrapreso con successo la carriera da tecnico. Ha ricoperto il ruolo di allenatore e responsabile nelle giovanili di Entella e Lavagnese ed è stato collaboratore di mister Celestini ancora con Sestri Levante e ancora Entella e Lavagnese. In seguito è passato al Genoa, nello staff tecnico della Primavera e poi come osservatore della prima squadra. Quest’ultimo ruolo lo ha ricoperto anche nello Spezia. Dopo aver allenato Rivarolese, Argentina e aver ricoperto l’incarico di direttore sportivo del Sestri Levante, è stato chiamato dal Novelda F.C., in terza divisione spagnola.

Podestà è già a Rapallo e dirigerà l’allenamento odierno. Domenica sarà regolarmente in panchina per la partita contro il Finale.

Ringraziamo la società Novelda F.C. che ha permesso di tesserare il tecnico liberandolo in tempi rapidi. Ringraziamo altresì la BSM di Gianluigi Marraffa e Davide Stuto per aver contribuito fattivamente alla realizzazione di questa operazione.

Affiancherà mister Podestà, in qualità di preparatore atletico, il professor Paolo Tenconi. Classe 1974, Tenconi è laureato in Medicina e Fisioterapia, è preparatore atletico professionista (diplomato a Coverciano) e detiene il patentino da allenatore “Uefa B”.

In passato ha lavorato con Sampdoria, Torres, Al Nasr (EAU), Steaua Bucarest (Romania) e Bogliasco in Serie D.

La scelta di uno staff tecnico di prim’ordine vuole essere un chiaro segnale per il prosieguo del campionato. La società non vuole lasciare nulla di intentato e proverà a raggiungere, fino alla fine, l’obiettivo che si è preposta.

SSDRL Rapallo R. Rivarolese 1914