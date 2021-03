La società SSDRL Rapallo Rivarolese 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Francesco Siani, classe 1994. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. Sino alla squadra Primavera. Vanta un curriculum importante: convocato più volte nella Nazionale under 18 di Alberigo Evani, ha giocato in Lega Pro nell’Aprilia, in Serie D nel Rapallo Bogliasco e nel San Cipriano in Prima Categoria.Un ulteriore tassello alla corte di mister Rossetti e del DG Abbatuccolo.

Benvenuto Francesco!

