RAPALLO RIVAROLESE, AVANTI ANCORA CON BOMBER BERTUCCELLI. Rapallo Rivarolese e Giuseppe Bertuccelli ancora insieme per il terzo anno consecutivo: 294 gol in carriera, di cui 25 reti in quasi due anni in bianconero; questi alcuni dei numeri del bomber toscano. A comunicarlo, qualche istante fa, la società ruentina attraverso questa nota ufficiale:

«La Società SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese è lieta di comunicare il rinnovo del giocatore Giuseppe Bertuccelli (1988) per la prossima stagione sportiva 2020/2021. L’attaccante toscano ha siglato ben 25 reti – delle 294 complessive realizzate in carriera – in quasi due stagioni con la maglia bianconera, maglia che vestirà, nel prossimo campionato, per il terzo anno consecutivo.