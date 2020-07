«La società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alessandro Basso e dell’attaccante Alessandro De Persiis per la prossima stagione sportiva 2020/2021. Per entrambi i giocatori si tratta di un gradito ritorno, avendo entrambi in passato vestito la maglia della Rivarolese.

