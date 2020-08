RAPALLO RIVAROLESE: DUE GIOVANISSIMI PER MISTER ROSSETTI. Il Rapallo Rivarolese ufficializza l’arrivo di altri due giovanissimi per la prossima stagione di Eccellenza: presentati l’attaccante Alessio Giorgi, classe 2001 proveniente dal Savona, e il portiere Pietro D’Amora, che arriva dalla Primavera della Virtus Entella. Ecco il comunicato della società ruentina e le foto di rito con la maglia bianconera:

«La Società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatori Alessio Giorgi e Pietro D’Amora per la prossima stagione 2020/2021.



⚪️⚫️ Alessio Giorgi, giovane attaccante classe 2001, cresce nei Settori Giovanili di Nuova Oregina, Anpi Casassa, Genoa e Savona (Lega Pro). Ha esordito in prima squadra con la maglia del Savona in Serie D nella scorsa stagione 2019/2020.



⚪️⚫️ Pietro D’Amora, portiere classe 2001, cresce nel Settore Giovanile della Sampdoria, dove gioca sino ai 14 anni (Giovanissimi Regionali); passa poi alla Virtus Entella, dove continua la trafila sino alla Primavera.



La Società è lieta di accogliere i ragazzi in bianconero e augura ai giovani giocatori una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese».





TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!